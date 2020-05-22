Программу помощи Украине одобрил МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18-месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

В фонде отметили, что пандемия COVID-19 сильно повлияет на украинскую экономику в 2020 году. Новая программа направлена ​​на то, чтобы помочь Украине справиться с последствиями кризиса путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки.

При этом Украина должна сохранить достижения и продолжить проведение ключевых структурных реформ, чтобы гарантировать готовность вернуться к росту, когда кризис закончится.

Утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов США. Остальная часть будет разделена на четыре транша, которые будут выделяться на основании обзоров фонда о выполнении Украиной программы.

В МВФ отметили, что политика нового соглашения будет сосредоточена на четырех приоритетах:

смягчении экономического влияния от кризиса, в том числе путем поддержки населения и бизнеса;

обеспечении постоянной независимости Национального банка и гибкого обменного курса;

обеспечении финансовой стабильности при возмещении расходов по решениям банка;

продвижении ключевых мероприятий по борьбе с коррупцией с целью сохранения и укрепления последних достижений.

Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам.

При этом МВФ отказался от программы трехлетней программы расширенного финансирования EFF с Украиной, заменив ее 18-месячной в рамках механизма Stand-by. Программа Stand-by предполагает значительно менее амбициозные реформы.