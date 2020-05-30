Украина получит еще 2,7 млрд долларов от ЕС и Всемирного банка кроме транша МВФ

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что меморандум с Международным валютным фондом позволит Украине дополнительно получить 2,7 млрд долларов помощи. Эти средства существенно усилят экономическую состоятельность Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премьер подчеркнул, что меморандум с МВФ открывает для Украины дополнительные финансовые возможности.

"К этому траншу также привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму 1,7 млрд евро. А также 1 млрд долларов от Всемирного банка. Эти средства существенно усилят экономическую состоятельность страны и позволят спокойно пройти период кризиса", - отметил Шмыгаль.

Так, проект меморандума с МВФ был одобрен на заседании правительства 20 мая.