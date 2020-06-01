Cвободно менять поставщика газа разрешили Украинцам

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое позволяет бытовым потребителям свободно менять поставщика газа. Решение вступает в силу с 1 июля.

Постановление было принято на заседании комиссии 10 июня.

Как отмечается в обосновании решения, постановление направлено на облегчение условий заключения договора поставки природного газа между бытовым потребителем и новым поставщиком и, как следствие, упрощение процедуры смены поставщика природного газа.

Постановлением предусматривается, что для смены поставщика бытовому потребителю необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора. В то же время участие или предоставление подтверждения со стороны действующего поставщика природного газа в процессе смены поставщика бытовым потребителем не требуется.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что постановление предусматривает выход украинских потребителей из "газового закрепощения".

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий", - написал он на своей странице в Facebook.