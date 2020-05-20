 

Текст Меморандума МВФ и Украины был обнародован

Экономика Сегодня, 22:4321
Текст Меморандума МВФ и Украины был обнародован

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал полные тексты Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике по 18-ти месячной программе Stand-by с Украиной. Согласно документу, Украина получит 5 млрд долларов.

 

Об этом сообщает пресс-служба МВФ. 

Письмо о намерениях и Меморандум содержат мероприятия и условия, которые были реализованы и планируют реализовать, и придерживаться Кабинетом министров и Национальным банком Украины в течение периода действия программы в 2020-2021 годах.

Кроме того, в Меморандуме расписаны конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров и получения следующих траншей по программе Stand-by.

Программа Stand-by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает такие сферы как: фискальная политика; монетарная политика; политика финансового сектора; энергетическая политика и антикоррупционная политика.

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