Доллар по 30 гривен в 2020 году прогнозирует МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ.

Согласно данным в тексте Меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году оставит 130,3 млрд долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Данные свидетельствуют, что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году. А затем курс стабилизируется на уровне 28,7 гривен за доллар.