Резкое падение средней зарплаты для расчета пенсий зафиксировал ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за апрель 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в апреле составила 9 325,93 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Таким образом, по сравнению с мартом показатель снизился на 579,46 гривен (с 9 905,39 гривен).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).