 

Курс доллара снова повысил НБУ

Экономика Сегодня, 17:3754
Курс доллара снова повысил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2020 года повысил официальный курс до 26,84 гривен за доллар.

 

Это еще на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка

В частности, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 26,844 гривен за один доллар (+0,1137 грн). Отметим, курс доллара на 15 июня составлял 26,7303 гривен.

Межбанк

На открытии межбанковского рынка 15 июня курс доллара в продаже поднялся до 26,82 гривен, прибавив 4 копейки по сравнению с концом прошлой недели. Курс евро в продаже снижался до отметки 30,14 гривен.

По состоянию на 16:00 доллар откатился до 26,79 гривен, а евро - до 30,13 гривен.

Наличный рынок

Сегодня в обменниках курс доллара в продаже поднимался в среднем до 26,86 гривен - на 7 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро снизился до 30,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составил 26,63 (26,57 - 12 июня), продажи - 26,86 (26,79 - 12 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составил 29,71 (29,75 - 12 июня), продажи - 30,20 (30,25 - 12 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составил 3,40 (3,41 - 12 июня), продажи 3,87 (3,86 - 12 июня) грн за 10 рублей.

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