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Экономика Сегодня, 21:1736
Дело Суркисов к ПриватБанку закрыл Верховный суд

Большая палата Верховного суда закрыла производство по делу о вкладах семьи Суркисов в государственном "ПриватБанке".

 

Таким образом, суд отменил решение первой инстанции о выплате компаниям семьи Суркисов более 250 млн долларов.

Об этом в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська. 

Соответствующее решение было принято сегодня, 15 июня.

"Большая палата Верховного Суда прекратила производство по "делу Суркисов". Проблема как минимум откладывается. Ждем тексты постановлений", - написал Малюська.

Отметим, таким образом, Верховный суд удовлетворил ходатайство Национального банка Украины и Кабинета министров об остановке дела. При этом представители семьи Суркисов имеют право обратиться с новым иском в суд гражданской юстиции.

Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева, "ПриватБанк" должен был принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов по депозитным договорам, которые были приостановлены в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии "ПриватБанка" при национализации (bail in).

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Теги: news, новости, Украина, Суркис, ПриватБанк, 7dniv, 7dnivinfo  
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