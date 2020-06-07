В разрез с МВФ идет перенос отмены спецобязательств на рынке газа

Перенос отмены специальных обязательств на розничном рынке газа для населения идет в разрез с договоренностями МВФ.

Об этом заявил директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец.

"Либеральная модель рынка газа была одним из пунктов меморандума с Международным валютным фондом, в рамках которого в пятницу Украина уже получила первый транш. Если с 1 июля рынок не заработает и ПСО не будет отменено, то это будет идти в полный разрез с договоренностями с Международным валютным фондом", - заявил Геец.

По его словам продление ПСО может быть выгодно облгазам, заинтересованных сохранить статус-кво.

"Это откат назад от либеральных подходов к ценообразованию к административным. И конечно это серьезно расшатает экономику. В следующий раз мы уже с МВФ не сможем договориться ни о каком кредите. А он очень будет нужен", - убежден эксперт.