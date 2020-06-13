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Экономика Сегодня, 16:1356
Пересматривать макропрогноз из-за падения инфляции не планирует Минэкономики

Минэкономики не планирует пересматривать макропрогноз из-за падения инфляции.

 

По словам министра, низкая инфляция - это плохо.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. 

Сейчас инфляция в Украине составляет 1,7%.

"Сейчас инфляция в годовом расчете - это 1,7 % и она постоянно падает, что не есть хорошо. Это означает, что есть существенный вопрос с рецессией. Если есть инфляция и спад производства - это классическая рецессия. Поэтому сейчас основная задача - дожать, чтобы пошли деньги в экономику, чтобы инфляция была выше. Потому что низкая инфляция - это также очень плохо. Это хорошо для стран Евросоюза, для США и то не в таких условиях. Мы имеем пример, Японию, где инфляция упала до нуля и это очень плохая ситуация", - сказал Петрашко.

Отвечая на вопрос РБК-Украина министр уточнил, что макропрогноз не будет пересматриваться в ближайшее время.

"Поэтому сейчас именно по инфляции прогноз, мы сейчас не пересматриваем прогноз, а смотрим в динамике. Но мы обеспокоєны. Это законодательно урегулировано. Мы пересматриваем только перед бюджетом следующим, а министр финансов сказал, что бюджет, который есть сейчас - остается базовым, поэтому будет уже макропрогноз для следующего бюджета".

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Теги: news, новости, Украина, Минэкономики, Петрашко, 7dniv, 7dnivinfo  
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