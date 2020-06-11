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Экономика Сегодня, 17:0149
На низкую инфляцию пожаловался министр экономики

Министр экономики Игорь Петрашко назвал катастрофической ситуацию с инфляцией в Украине.

 

Темпы замедлились до 1,6%, тогда как согласно макропрогнозам, заложенным в бюджет, инфляция должна находиться на уровне 11%.

Об этом заявил Петрашко, передает корреспондент РБК-Украина

Он отметил, что правительство сейчас думает над путями, которыми можно стимулировать экономику страны.

"Сборный макропрогноз, который стал основой для бюджета предусматривает инфляцию на уровне 11%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцию. Инфляция в 1,6%. Все страны ЕС и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности, депрессия по заработным платам для работников, и поскольку Украина не находится в евро и зоне американской - это также депрессия относительно торговых балансов. Мы сейчас думаем над путями, которыми можно стимулировать экономику", - заявил Петрашко.

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Теги: news, новости, Украина, Петрашко, 7dniv, 7dnivinfo  
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