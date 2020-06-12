 

Объем государственного долга Украины назвали в Минфине

Экономика Сегодня, 14:3012
Объем государственного долга Украины назвали в Минфине

Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.

 

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина

Так, на сегодня объем внешнего долга Украины превышает один триллион гривен.

"Что касается государственного долга. Я могу сказать цифру государственного долга, которая сегодня есть. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиардов гривен. А внешний - 1 трлн 83 миллиона гривен", - заявил Марченко.

В то же время, министр отметил, что план заимствований до конца года будет выполнен.

"О заимствованиях. В законе "О государственном бюджете" предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований и внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен", - добавил он.

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