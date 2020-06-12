 

Курс евро ниже 30 гривен опустил Нацбанк

Экономика Сегодня, 19:2331
Курс евро ниже 30 гривен опустил Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2020 года опустил официальный курс евро ниже психологической отметки в 30 гривен.

 

Курс евро установлен на уровне 29,99 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка

По данным НБУ, официальный курс евро на 22 июня установлен на отметке 29,9953 гривен. Это на шесть копеек ниже чем днем ранее - 30,0579 гривен. Таким образом, евро вернулся к значениям начала июня.

Наличный рынок

Наличный евро в украинских обменных пунктах сегодня подешевел на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем и продавался в среднем за 30,08 гривен. Средний курс покупки составил 29,66 (29,74 - 18 июня), продажи - 30,08 (30,19 - 18 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанковском валютном рынке 19 июня была нестабильная ситуация. Торги открылись дальнейшим снижением евро, который накануне опустился ниже отметки в 30 гривен. Однако в течение дня курс все-таки пошел на повышение и к закрытию межбанка евро подошел на отметке 30,02 гривен.

Курс доллара

НБУ на 22 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,72 гривен за доллар. Американская валюта дешевеет в течение последних двух дней.

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