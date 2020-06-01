Цену газа для населения на июнь снизил "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО.

Цена газа в июне 2020 года составит 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Таким образом цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

Напомним, что с января 2020 года стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле.