Снижение курса доллара прогнозируют аналитики

В течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне.

Тенденция на рынке сохранится.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,760 до 26,70 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,72/26,74 до 26,70/26,72 (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,63/26,83 до 26,60/26,80 (-0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Как сообщило РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 22-26 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 424,50 млн долларов.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком достигла 922,0 млн долларов.