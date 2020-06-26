Снова отложили переход на рыночные цены газа для населения

Кабинет министров Украины перенес переход на рыночные цены газа для населения на один месяц - с 1 июля на 1 августа.

Постановлением продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа

Об этом сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге по итогам заседания Кабмина.

Как отметила Буславец, решение принято для "бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа при отмене так называемого ПСО".

По ее словам, при отмене ПСО необходимо определиться с "поставщиком последней надежды", чего до сих пор сделано не было.

Буславец сообщила, что накануне Министерство энергетики решило объявить конкурс на "поставщика последней надежды", который сможет гарантировано поставлять газ потребителю, если тот не заключит контракт.

"Мы ждем, что до 7 июля будут поданы предложения всех потенциальных поставщиков", - сообщила она.