"Нафтогаз" и "ПриватБанк" заплатили дивиденды в итоге доходы госбюджета резко возросли

Доходы государственного бюджета Украины за июнь 2020 года составили 131,2 млрд грн.

Больше половины доходов (64,2 млрд грн) обеспечили государственные "Нафтогаз" и "ПриватБанк".

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июне были на 10,8% (на 12,8 млрд грн) больше плана, откорректированного после изменений в госбюджет в апреле.

Всего за январь-июнь в госбюджет поступило 519,4 млрд грн, что на 6,2% (34,1 млрд грн) меньше плана.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету за месяц увеличилась более чем в два раза и на 1 июля составляет 75,7 млрд грн (месяцем ранее - 32,5 млрд грн).