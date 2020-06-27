Выпуск евробондов после заявления главы НБУ об отставке отложила Украина

Министерство финансов Украины 2 июля отказалось от размещения еврооблигаций с погашением в 2033 году.

Кроме того, отозвано предложение о выкупе выпусков прежних лет.

Об этом говорится в заявлении Минфина на сайте паневропейской биржи Euronext.

Согласно заявлению от имени главы Минфина Сергея Марченко, предложение для инвесторов отменено "в свете последних заголовков".

Ранее Министерство финансов Украины объявило о выпуске новых еврооблигаций и выкупе облигаций с погашением в 2021 и 2022 годах. Планировалось выкупить евробонды на 750 млн долларов.