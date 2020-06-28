Более высокий курс доллара хотел бы видеть министр финансов

Для Министерства финансов желателен более высокий курс доллара к гривне.

От курса зависят доходы государственного бюджета.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко.

"То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены", - сказал он.

В то же время он отметил, что "это не проблема, это не критическая ситуация". По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию государственного долга.