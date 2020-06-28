 

150 млн долларов на поддержку курса гривны потратил НБУ

Экономика Сегодня, 18:0338
150 млн долларов на поддержку курса гривны потратил НБУ

Национальный банк Украины в течение недели 30 июня - 3 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов.

При этом впервые с начала апреля центробанк возобновил интервенции по продаже валюты и продал 150,9 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Из данных НБУ следует, что центробанк купил 169,8 млн долларов 30 июня. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке вечером 1 июля ситуация изменилась и курс доллара пошел вверх. Для стабилизации курса НБУ продал 150,9 млн долларов.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3884,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 922,0 млн долларов.

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