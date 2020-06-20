Ипотеку под 10% будет выдавать Ощадбанк полицейским и чиновникам

Государственный Ощадбанк расширил круг клиентов, которые могут получить кредит на жилье под 9,99% годовых.

Воспользоваться программой могут государственные служащие, сотрудники Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, кроме этого, для всех клиентов снижена процентная ставка на 2 процентных пункта по стандартным ипотечным программам. В зависимости от первоначального взноса ставки стартуют от 13,49%,

Программа "Конечно, 9,99" была запущена в апреле. Ранее льготный кредит могли получить работники медицинской сферы, сообщили пресс-службе.

Ощадбанк дает кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, а также кредиты под ипотеку. Программы кредитования первичного рынка разрабатываются отдельно с каждым застройщиком.