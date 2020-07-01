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Экономика Сегодня, 15:2851
Крупную дотацию на выплату пенсий выделил Кабмин из бюджета

Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Также деньги пойдут на целевые выплаты пенсионерам во время карантина.

Постановление принято на заседании правительства 8 июля. 

Документом вносятся изменения в доходную и расходную части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2020 год.

Согласно документу, доходы ПФУ в 2020 году вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен. При этом собственные доходы фонда вырастут с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.

"В целом ассигнования из государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут на 29 704,1 млн гривен", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, в бюджете ПФУ учтены 10 млрд гривен расходов на выплату пенсионерам в апреле по 1 тысяче гривен.

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