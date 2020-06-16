Глубину падения ВВП Украины во время карантина оценило Минэкономики

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Это немного больше, чем падение на 5,0% за первые четыре месяца года.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности показали замедление темпов падения на фоне смягчения карантинных ограничений.

Об этом, в частности, свидетельствует улучшение Индекса ожиданий деловой активности, который рассчитывает НБУ, с 29,9 до 37 пунктов, хотя значение показателя меньше 50 свидетельствует о достаточно пессимистических настроениях бизнеса, подчеркнули в министерстве.

В то же время, негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи сокращением общей экономической активности в мире, инвестиционной паузой, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности, отметили в Минэкономики.

Так, по итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле 2020 года).