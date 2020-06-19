 

Признаки постепенного выхода из кризиса назвал министр финансов

Экономика Сегодня, 14:4751
Признаки постепенного выхода из кризиса назвал министр финансов

После тяжелых апреля и мая в июне 2020 года запустились экономические процессы.

По итогам года экономика Украины упадет не более чем на 5%.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина

"Есть основания считать, что наиболее критическую стадию кризиса мы прошли. Сейчас идет восстановление", - сказал министр.

Марченко не видит оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах.

"Считаем, что 4,8% падения ВВП - реальный показатель. Этому есть несколько объяснений. Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие экономические цепочки мировой экономики. Рынки нашей экспортной продукции сохранились. Речь идет о зерновых и продуктах питания. Падение цен на руду и металл - не такое сильное, как на нефть и газ", - скзал он.

По его словам, для Украины, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран.

"Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", - сообщил министр.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Марченко, кризис, 7dniv, 7dnivinfo  
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?

Новости по теме

Объем государственного долга Украины назвали в Минфине
Объем государственного долга Украины назвали в Минфине
19-июн-2020, 14:30
Пересматривать макропрогноз из-за падения инфляции не планирует Минэкономики
Пересматривать макропрогноз из-за падения инфляции не планирует Минэкономики
16-июн-2020, 16:13
Роста экономики во втором полугодии ожидает Шмыгаль
Роста экономики во втором полугодии ожидает Шмыгаль
16-июн-2020, 09:52
Кабмин ожидает рост экономики с третьего квартала
Кабмин ожидает рост экономики с третьего квартала
11-июн-2020, 17:19
В Минфине заявили, что Украина прошла кризис в экономике
В Минфине заявили, что Украина прошла кризис в экономике
5-июн-2020, 03:00

Последние новости

18:02
Политика
Мэра Сеула Пак Вон Суна сегодня нашли мертвым
18:00
События
Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
17:59
Политика
Были опубликованы скандальные записи разговора Порошенко с Путиным
17:50
Политика
Нардеп Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новую часть записей телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко
17:02
События
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
16:58
Политика
О подготовке законопроекта о правах нацменьшинств заявили у Зеленского
16:53
Политика
На выборах в Раду лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - опрос
14:49
Политика
Кулеба: об уступках Венгрии речь не идет, проблемы решат Орбан и Зеленский
14:47
Экономика
Признаки постепенного выхода из кризиса назвал министр финансов
14:45
Политика
Компенсации и мониторинг: приняты меры в связи с пожарами в Луганской области
14:06
События
Электронные больничные в тестовом режиме запускают в Украине
13:35
События
Зеленский назвал причину не готовности Украины к дистанционному обучению
12:30
Политика
Возврат ОРДЛО в Украину только на условиях децентрализации допускают у Путина
11:15
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (09.07.20)
11:12
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 9 Июля
11:00
События
Была обнародована зарплата руководства Верховной Рады за июнь
10:57
События
Неизвестный ядерный объект на территории КНДР сняли спутники
10:52
События
В поселок где живет экс-глава НБУ Смолий неизвестные привезли гроб и венки
10:47
События
Радикализмом антирасистских активистов обеспокоились западные писатели и философы
10:36
Экономика
Глубину падения ВВП Украины во время карантина оценило Минэкономики

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.07 (состоянием на 09:00)1708
Зеленского и его команду в дискриминации русскоязычных украинцев обвинила Оппоплатформа1182
В Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми1108
Мэр Ужгорода, находящийся под залогом в уголовном производстве попал в ТОП-10 рейтинга градоначальников с высоким риском коррупции1094
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 08.07 (состоянием на 09:00)996
Три варианта открытия границ рассматривают в ЕС653
Непогода с грозами и сильным ветром идет в Украину249

Досуг

Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Кредит онлайн круглосуточно без отказа
Сегодня, 14:5670
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
На что обращать внимание при выборе АВД. Обзор популярных автомоек.
Сегодня, 14:5253
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля
Выбор и покупка сайлентблоков для автомобиля
Сайлентблоки являются важной составляющей конструкции автомобиля. Они, прежде всего, обеспечивают надежную фиксацию и защиту деталей, вместе с тем сохраняя их подвижность и поглощая вибрации.
Сегодня, 14:5057
Игры, в которые можно играть компании на природе
Игры, в которые можно играть компании на природе
Даже на загородном пикнике возникают моменты, когда компании требуются новые эмоции. После активных действий очень часто хочется предаться более спокойному виду отдыха и настольные игры, лучший для этого компаньон — веселые и интересные игры для двоих и игры для компании за столом.
Сегодня, 09:1882
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - китайский взгляд на представительский класс
Chery Eastar - один из лучших представителей автомобилей для бизнес-класса. Он предлагает удобство и надежность, за довольно низкую цену.
Вчера, 13:20100
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Ремонт холодильника: когда нужно вызывать мастера
Бытовая техника уже давно стала обычными и обязательными составляющими каждого дома. Это, разумеется, касается и холодильника, без которого в современном мире – ну никак, и это факт. Если данное устройство выходит из строя или в его работе помечаются изменения в худшую сторону, такая ситуация
Вчера, 12:40101

События

Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
Порохоботские аккаунты с "чернухой" о Зеленском удалил Facebook
В Украине удалено 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учетных записей в Facebook и Instagram, через которые велась агитация во время президентских и парламентских выборов 2019 года.
Сегодня, 18:007
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
За появление на улице без маски начали штрафовать жителей Каталонии
Жителей Каталонии (автономного региона Испании) будут штрафовать за появление на улицах без медицинских масок на фоне введения масочного режима.
Сегодня, 17:0241
Электронные больничные в тестовом режиме запускают в Украине
Электронные больничные в тестовом режиме запускают в Украине
Сейчас есть две модели развития проекта
Сегодня, 14:0650
Зеленский назвал причину не готовности Украины к дистанционному обучению
Зеленский назвал причину не готовности Украины к дистанционному обучению
Зеленский объяснил это отсутствием покрытия 3G и 4G по всей стране
Сегодня, 13:3567
Была обнародована зарплата руководства Верховной Рады за июнь
Была обнародована зарплата руководства Верховной Рады за июнь
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель Елена Кондратюк за июнь заработали по 89 270 гривен.
Сегодня, 11:0055
Неизвестный ядерный объект на территории КНДР сняли спутники
Неизвестный ядерный объект на территории КНДР сняли спутники
Спутники зафиксировали в деревне Волло-Ри недалеко от столицы КНДР наличие ранее неизвестного и действующего ядерного объекта.
Сегодня, 10:5762
7 Днів