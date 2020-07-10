Официальный курс доллара на 13 июля повысил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар.

Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 июля установлен на таком уровне: 26,9505 гривен за 1 доллар (-0,017 грн). При этом курс доллара на 10 июля составляет 26,9335 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 30,36 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 июля справочный курс на уровне 26,94 грн/доллар, повысив его по сравнению с 9 июля (26,93 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 10 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,06 гривен за доллар. Курс евро снизился на 11 копеек до 30,52 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,84 (26,83 - 9 июля), продажи - 27,06 (27,05 - 9 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,02 (30,12 - 9 июля), продажи - 30,52 (30,63 - 9 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,41 - 9 июля), продажи 3,85 (3,85 - 9 июля) грн за 10 рублей.