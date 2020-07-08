2,3 млрд гривен в уставной капитал "Южмаша" для погашения долгов направила Рада

Верховная рада направила 2,3 млрд гривен в уставной капитал "Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова" для погашения долгов.

Нардепы приняли в целом законопроект №3697 для его финансового оздоровления.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 324 нардепа.

В пояснительной записке подчеркивается, что системный кризис на "Южмаше" длится уже более десяти лет. Еще в 2009 году Кабинет министров принял Государственную программу развития предприятия, которая предусматривала вывод компании из кризиса. Однако вследствие системного недофинансирования ни одна из задач программы ее не выполнили.

"Особой заострился кризис в первой половине 2014 года, когда состоялось обвальное разрушение связей с традиционными поставщиками и заказчиками из РФ. Это привело к сокращению денежного потока по основным договорам с 4,25 до 0,12 млрд грн и к уменьшению объемов производства более чем на 80%", - указано в ней.

Около 6 тысяч сотрудников предприятия 10 месяцев не получают выплаты по зарплате. Проблема длительной задолженности вызвана срывом ряда контрактов и закрытием программы "Морской старт" в начале этого года.

Подчеркнем, из 2,3 млрд гривен на задолженность по зарплате выделят 200 млн грн, а на задолженность перед бюджетом по другим платежам пойдут 2,1 млрд, которые после получения будут выплачены в бюджет как уплата задолженности.