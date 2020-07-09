Политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности поддерживает Шевченко

Кирилл Шевченко поддерживает политику НБУ по обеспечению макрофинансовой стабильности.
Однако политика инфляционного таргетирования будет изменена.
Об этом кандидат на должность главы НБУ сказал в выступлении с трибуны Верховной рады
Как отметил Шевченко, экономика Украины начинает выходить из ограничений, введенных во время карантина. "Но она продолжает стагнацию", - сказал он.
Он назвал несколько шагов, которые может сделать НБУ.
"Во-первых, безусловно, я поддерживаю политику НБУ относительно обеспечения макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы", - сказал он.
По его словам, инструмент инфляционного таргетирования уже продемонстрировал свою эффективность.
"Однако в нынешних условиях этот инструмент должен отвечать не только макрофинансовой стабильности, но и созданию условий дальнейшего экономического роста", - сказал он.
По его словам, НБУ и далее будет принимать меры для обеспечения финансовой устойчивости банков.