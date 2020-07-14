Рост курса доллара выше 28 гривен ждет украинский бизнес

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар. Только 5% ожидают укрепления гривны.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2020 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, в IV квартале 2019 года - 27,43 грн/доллар, в III квартале 2019 года - 27,96 грн/доллар.