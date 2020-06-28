 

На назначение Шевченко главой НБУ ростом курса доллара отреагировал рынок

Экономика Сегодня, 18:1476
На назначение Шевченко главой НБУ ростом курса доллара отреагировал рынок

Валютный рынок пока оценивает назначение Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины негативно для гривны. 

Курс доллара на межбанке 16 апреля поднялся до уровней начала апреля - 27,30 гривен за доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари". 

Как отметил аналитик, будущая денежно-кредитная политика НБУ под руководством Шевченко все еще остается загадкой. С одной стороны, он заявил в Раде о приверженности политике макрофинансовой стабильности и инфляционного таргетирования. С другой, пообещал "создание фундамента для экономического развития", хотя это классическая задача правительства, а не Нацбанка.

"Возможно, президент и Рада видят в Шевченко управляемую фигуру, и в этом смысле им будет легче с ним работать. При этом, если НБУ начнет явно терять независимость и снизит адекватность монетарной политики, это, вероятно, может поставить на паузу дальнейшие транши от МВФ и поднимет доходность размещаемых Украиной гособлигаций как в гривне, так и в валюте, а значит, сделает дороже обслуживание госдолга", - сказал эксперт.

Однако Иосуб считает, что для понимания среднесрочных перспектив сегодняшних заявлений нового главы НБУ мало, надо будет дождаться его первых значимых для валютного рынка действий на этом посту.

Напомним, Верховная рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко.

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