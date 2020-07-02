Пост исполнительного директора "Нафтогаза" покинул Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко покинул свой пост.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины. Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - написал Витренко.

Он отметил, что оставил в Нафтогазе большие наработки "и деньги от Газпрома".

"Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - добавил Витренко.

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" заявил, что его должность сокращают и через два месяца его уволят из "Нафтогаза". Среди причин увольнения он назвал то, что сейчас "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Витренко заявил, что его увольнение - это реакция главы правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

В "Нафтогазе" также сообщили, что в компаниидиректором по стратегическим проектов дивизиона "Разведка и добыча" назначен Максим Витык, который имеет более чем 20-летний опыт работы в крупнейших нефтегазовых компаниях мира.

"Ключевой задачей Максима Олеговича станет развитие стратегических направлений деятельности "Нафтогаза", направленных на увеличение ресурсной базы углеводородов компании и Украины", - сказал директор дивизиона "Разведка и добыча" Александр Романюк.

Как известно, ключевые этапы карьеры Максима Витыка приходятся на работу в подразделениях ExxonMobil в США (7 лет), а также в подразделениях Shell в США, Нидерландах, Украине, России и Египте (14 лет).