Электросети назвали самым низким уровнем для инвестиций среди коммунальной инфраструктуры

Уровень инвестиций в электросети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры.

Об этом говорится в статье "Экономической правды".

Издание утверждает, что в теплосети инвестируют 6543 грн на 1 км, в водопроводные трубы – 3450 грн/км, а наименьшие инвестиции получают газопровод – 700 грн/км и электросети – 637грн/км.

Кроме того, текущая модель тарифообразования cost+ для коммунальной и энергетической сферы ведет к повышению тарифов. То есть каждый гражданин Украины, платит меньше $1 в месяц (22 грн) на поддержку всех коммуникаций, по которым в его жилище поступает электричество, газ, вода и тепло. Но даже эти небольшие средства распределяются между операторами сетей неравномерно, и такой перекос приводит к острому дефициту инвестиций для электрических и газовых сетей.

Вместе с тем контроль эффективности использования тарифных средств на инвестиции в сети в государственных предприятий – почти полностью отсутствует. Механизм контроля существует в частных энергетических компаниях, которые управляют распределительными сетями, однако именно они имеют наименьшую возможность инвестировать - действующая регуляторная модель cost+ блокирует приток инвестиций. Это негативно влияет на стабильность и безопасность сетей.

В украинских облэнерго индекс SAIDI (характеризует надежность сетей) в 4 раза хуже, чем в Польше.

"Сети находятся в плачевном состоянии из-за острого дефицита инвестиций. В Украине их уровень самый низкий в Европе. У нас инвестиции в километр энергосетей в пять раз меньше, чем в Румынии. Отставание от Польши - в шесть раз, от Германии - в 8 раз, от Великобритании - в 30 раз. Понятно, что низкий уровень инвестиций приводит к низкому качеству услуг. Обновление сетей потребует не менее 15-20 лет", - сказал Андриан Прокоп, эксперт Института Кеннана (США) и "Украинского института будущего".

Отмечается, что для решения проблемы нужна смена тарифной модели. Например, использование так называемого RAB регулирования, когда сначала привлекается финансирование, проводится модернизация сетей и уменьшение расходов. Повышение эффективности позволит прибыльно работать в рамках утвержденного тарифа.

При нынешней системе cost+ сети придется модернизировать частями в течение 30 лет. А вот RAB-тарифы позволяют сразу привести их в эффективное состояние, что приведет к экономии при эксплуатации. И такая экономия позволит рассчитываться, в том числе и за привлеченные для этого кредиты.

По мнению директора Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэля Коэна новая методология является выходом в нынешней ситуации.

"RAB-тарифы - неотъемлемая часть успешных реформ энергорынков в Чехии, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии и тому подобное Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, который открывает двери для прямых иностранных инвестиций в энергетические сети", - говорит эксперт.

Напомним, ранее экономист Владислав Иноземцев отметил, что если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно скорее провести реформу RAB-тарифа.

При этом наиболее эффективными условиями RAB-тарифа будет начисление ставки доходности от инвестиций на уровне WACC на все активы операторов системы распределения.