О дальнейших траншах МВФ и Всемирного банка рассказал Шевченко

Новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко полагает, что Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) не будут задерживать дальнейшие транши.

Что касается денег от Всемирного банка, то стороны продолжают консультации.

Об этом он заявил на брифинге в НБУ.

В частности, Шевченко выразил уверенности, что задержки с траншами не будет.

"И именно поэтому я определил своим первым приоритетом - это сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями", - подчеркнул он.

Он также ответил на вопрос о задержке кредита от Всемирного банка.

"Я могу сказать, что с Всемирным банком мы находимся на стадии консультаций. То есть о задержке на сегодняшний день я не знаю", - добавил Шевченко.