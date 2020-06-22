Справедливые тарифы на э/э для населения предлагают установить в ДТЭК

В ДТЭК предлагают установить справедливые тарифы на электроэнергию для населения.

В энергохолдинге считают, что крупные потребители должны платить больше.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его мнению, правительство должно установить рыночную цену для крупных потребителей, которые способны платить. Остальных нужно защитить либо действующими тарифами, либо другими формами поддержки.

"Правительство в самое ближайшее время должно принимать решения по движению и повышению тарифов на электроэнергию для тех слоев населения, которые могут платить рыночную цену за электроэнергию, и защитить тот 41% потребителей сегодняшними тарифами, или другими формами поддержки. И тогда у нас ситуация, в том числе, будет выравниваться.

Но надо смотреть и в целом, как работает рынок, и какие механизмы сегодня есть на рынке. Много же проблем возникло из-за того, что мы допускаем спекуляции, допускаем, как говорят, торговлю воздухом, допускаем искусственное занижение рыночной цены и так далее. Мне кажется, сегодня побороть вот эти проблемы намного важнее, чем повышать тарифы для населения", - заявил Тимченко.