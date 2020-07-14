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Экономика Сегодня, 09:3051
Курс доллара на 22 июля повысил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,66 гривен за доллар.

Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора

Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 27,6647 гривен за 1 доллар (+0,0636 грн). При этом курс доллара на 21 июля составляет 27,6011 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара вырос до максимума с начала апреля 2020 года. Выше курс был только 2 апреля - 27,7538 гривен за доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,68 гривен за доллар, курс в покупке до 27,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 31,69 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 июля справочный курс на уровне 27,65 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 июля (27,57 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 21 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 15 копеек до 27,76 гривен за доллар. Курс евро вырос на 19 копеек до 31,73 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,49 (27,34 - 20 июля), продажи - 27,76 (27,61 - 20 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,16 (30,97 - 20 июля), продажи - 31,73 (31,54 - 20 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,46 - 20 июля), продажи 3,87 (3,87 - 20 июля) грн за 10 рублей.

Курс доллара на 22 июля повысил НБУ

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