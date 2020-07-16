Куратор валютного направления сменился в НБУ

Совет Национального банка назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия вместо Олега Чурия.

Кандидатуру подал новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Олег Чурий с 23 июля 2020 года прекратит исполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности", - говорится в сообщении.

Комментируя назначение, Шевченко заявил, что "Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке".

Кроме того, глава НБУ прокомментировал прекращение полномочий Чурия: "Я убежден, что украинский финансовый рынок за последние пять лет изменился к лучшему. Он стал надежнее, современнее и прозрачнее".

Юрий Гелетий работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста І категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

С октября 2015 года до июля 2018 года Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг. С июля 2018 года работал на должности заместителя министра финансов Украины.