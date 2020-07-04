На что пойдет новый транш от ЕС рассказал Шмыгаль

Средства, полученные от Европейского союза в рамках макрофинансовой помощи, пойдут на решение текущих потребностей.

В частности, средства потратят на борьбу с пандемией коронавируса и преодоления ее последствий.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем брифинге в Брюсселе, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это экстренная макрофинансовая помощь Евросоюза, которая призвана обеспечить макрофинансовую стабильность. Поэтому, это прямой транш для Украины, который будет потрачен на текущие вопросы в связи с коронавирусом и поддержанием макрофинансовой стабильности экономики Украины", - заявил он.