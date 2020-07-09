Евробонды на 2 млрд долларов успешно разместила Украина

Украина 23 июля успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов.

Деньги привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года.

Об этом в Facebook сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

По его словам, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась успешнее, чеи ожидалось, поскольку удалось получить больше денег под меньший процент.

"Решение об отмене выпуска 1 июля, по моему мнению, было правильным, как показала практика. Тогда не удалось заключить соглашение, но удалось сохранить доверие инвесторов", - добавил Демкив.