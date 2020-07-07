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Экономика Сегодня, 16:4537
Почти полмиллиарда евро на ремонт дорог получит Украина от ЕБРР

В следующем году Украина может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.

Соглашение о финансировании должны подписать до конца 2020 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

Глава государства надеется, что ЕБРР продолжит сотрудничать с Украиной по финансированию строительства дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.

"Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, ЕБРР, Ремонт, Дорог, 7dniv, 7dnivinfo  
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