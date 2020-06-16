 

Прогноз падения экономики Украины на 2020 год сохранил Кабмин

Экономика Сегодня, 17:1724
Прогноз падения экономики Украины на 2020 год сохранил Кабмин

Кабинет министров сохраняет прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%.

Прогноз от марта года этого не меняется.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наш прогноз остается неизменным относительно Украины. Это уменьшение ВВП на 4,8% в 2020 году... Мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало Министерство экономики", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, по обновленному прогнозу, среднегодовой рост ВВП в 2021 году составит 4,6%.

"Это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики", - сказал он.

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Теги: news, новости, Украина, Экономика, Кабмин, 7dniv, 7dnivinfo  
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