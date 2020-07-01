Цены на газ для промышленности на август повысил "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены зависят от условий поставки.

Об этом сообщается на сайте НАК.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 2 982,00 - 3 474,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на июль 2020 года в июле цены вырастут на 0,2-0,4% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.