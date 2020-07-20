Что сдерживает банки от работы с ипотекой объяснил глава Нацбанка

Непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков являются одной из ключевых причин, почему банки не спешат активнее работать с ипотекой.

Именно поэтому необходимо стремиться к детенизации рынка.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Рынок первичного жилья недостаточно прозрачный. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жильцы в конечном итоге не получают свое жилье. Схемы финансирования непрозрачные", - пояснил Шевченко.

Кроме того, по его словам, есть еще ряд моментов, которые сдерживают банки. Один из них - мораторий на взыскание валютных кредитов.

"Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна", - отметил глава центробанка.

Что же касается такой проблемы, как прописка несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, то, как уточнил Шевченко, Министерством юстиции были внесены ограничения по ряду инструкций. И после этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до изменений Минюста.

"Проблема, как прописка несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания, была, она горячо обсуждалась, но на уровне подзаконного акта эта проблема решена", - пояснил глава НБУ.