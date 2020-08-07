Спецпошлины на уголь, дизтопливо и сжиженный газ из РФ ввел Кабмин до конца 2020-го

Кабинет министров Украины на закрытом заседании 18 августа повторно ввел специальные пошлины на импорт дизтоплива, угля и сжиженного газа, которые будут действовать до конца 2020 года.

Соответствоющее постановление №719 от 17 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

В документе говорится, что в отношении тяжелых дистиллятов (газойлей), в категорию которых попадает российское дизтопливо, импортируемых из России трубопроводным транспортом, введена пошлина в размере 4%; для сжиженных газов - 3%; для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) - 65%.

Спецпошлины вводятся с целью защиты существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях. В случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров, в отношении которых применяется спецпошлина в соответствии с настоящим пунктом, такие товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты спецпошлины по определенным этим пунктом ставкам.

Как сообщала "Страна", в июле прошлого года Кабмин принял постановление №624, которым ввел с 1 августа спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России, в размере 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года - 4%. В свою очередь пошлина на поставки российского сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, с 1 октября - 3%.

На минувшей неделе стало известно, что суды первой и апелляционной инстанций отменили постановление Кабмина от 17 июля 2019 года о введении спецпошлины на импорт из России трубопроводного дизельного топлива и сжиженного газа.