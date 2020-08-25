Автоматическое начисление пенсий запустят в Украине

В Украине планируют запустить полноценную работу электронных трудовых книжек.
Соответствующий законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об учете трудовой деятельности работника в электронной форме" Верховна рада приняла за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 283 нардепа.
Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.
Проект предлагает назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.
Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.
После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.
Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.
Закон предлагает использовать информацию из Реестра застрахованных лиц для подтверждения:
- основного места работы работника согласно поданному им заявлению;
- права/наследства на земельную долю (пай) члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;
- периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа;
- прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений;
- принесения Присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления; присвоения, изменения и лишения ранга государственного служащего;
- присвоения, изменения или лишения дипломатического ранга дипломатического служащего;
- информации о трудовой деятельности кандидатов на должности членов правительства, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги;
- выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобное.
Напомним, в начале июня Кабмин предложил изменения, которые позволят запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Этот законопроект правительство передало в Раду.