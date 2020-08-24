Учетную ставку на историческом минимуме сохранил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% годовых с 4 сентября 2020 года.

Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шевченко, "сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире".

"Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6%", - отмечается в сообщении НБУ.