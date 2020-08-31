Основу бюджета-2021 сбалансировал Минфин

Министерство финансов Украины сбалансировало основу государственного бюджета на 2021 год.

Проект бюджета будет подан в Верховную раду до 15 сентября.

Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в ВР.

"Бюджет сейчас в стадии формирования. До 15 сентября, как это и требует закон, он будет внесен на рассмотрение соответственно комитетов и парламента, чтобы мы уже перешли к системной дискуссии. На сегодня Министерство финансов сбалансировало основу бюджета", - отметил премьер.

Первый заместитель министра финансов Денис Улютин добавил, что предварительно на медицину в проекте предусмотрено около 144 миллиардов гривен.

"Министерство финансов завершает обработку закона о госбюджете, в том числе консультации с главными распорядителями. В предельных объемах, которые приводились главными распорядителями на медицину, было около 144 млрд гривен предусмотрено. Я думаю, что по результатам консультаций выйдем на какую-то сбалансированную сумму", - сказал он.

Напомним, ранее представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что КМУ подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную раду в установленный законодательством срок - до 15 сентября.

Так, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что Кабмин должен своевременно подать госбюджет в парламент.