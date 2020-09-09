Официальный курс евро снизил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,17 гривен за евро.

Это на 21 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 сентября установлен на таком уровне: 33,1744 гривен за евро (-0,2133 грн). При этом курс евро на 16 сентября составляет 33,3877 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже евро в продаже не изменился - 33,23 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,21 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне: 28,1127 гривен за 1 доллар (-0,0068 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет 28,1195 гривен за 1 доллар.