1,2 млрд евро кредита Украине готов предоставить ЕС

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита.

Однако он озвучил условие для получения этих средств.

Об этом Боррель сказал в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Он напомнил о предоставлении беспрецедентной поддержки Украине для борьбы с пандемией.

"Это почти 200 млн евро. И это самая большая помощь, которая была предоставлена ​​наших восточным партнерам. Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией", - сказал высокий представитель ЕС.

Дипломат назвал условие, которое Украине следует выполнить, чтобы получить деньги.

"Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - заявил Боррель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС. После подписания вступит в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Евросоюзом как кредитором.