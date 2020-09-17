Рост на межбанке возобновил курс доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 23 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар.

Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,00 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2250 - 28,2450 грн/доллар, евро 32,9700 - 33,0014 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3674 грн/рубль.

Отметим, 22 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1950 - 28,2200 грн/доллар, евро 33,0670 - 33,0964 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3717 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,18 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 28,1874 гривен за 1 доллар (-0,0185 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 28,2059 гривен за 1 доллар.