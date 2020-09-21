Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом снижается цена на нефть

Цены на нефть в понедельник, 27 сентября, снижаются, поскольку рост числа случаев коронавируса подорвал надежды на плавное восстановление спроса на топливо.

При этом основные марки нефти находятся на пути к первому месячному падению после длительного повышения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,6% до 41,66 долларов за баррель к 10:30 по киевскому времени после падения на 2,9% на прошлой неделе, на WTI - упали 0,72% до 39,96 долларов за баррель после падения на 2,1% на прошлой неделе.

Цена на нефть марки Brent снижается в течение первого месяца из шести, в то время как нефть марки WTI демонстрирует первые месячные потери с апреля, поскольку введение ограничений на передвижения в некоторых странах омрачает перспективы восстановления спроса на топливо.

"Число новых случаев заболевания COVID-19 увеличивается в основных штатах США, возобновляя опасения по поводу ограничений на передвижение, которые могут поставить под сомнение продолжающееся восстановление спроса на нефть в последнем квартале", - отмечают аналитики ANZ.

Все больше нефти экспортируется из стран-производителей ОПЕК, Ирана и Ливии, несмотря на усилия Организации стран-экспортеров нефти и их союзников по ограничению добычи. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе энергетические компании США также увеличивали число буровых установок для добычи нефти и газа вторую неделю подряд.

По словам аналитиков ING, единственный фактор, который может оказать некоторую поддержку рынку, - это перспектива забастовки. В Норвегии, одном из крупнейших производителей нефти за пределами ОПЕК, забастовка рабочих, которая может состояться 30 сентября, грозит сократить добычу на 900 тыс. баррелей в день.