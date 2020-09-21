До максимума за два года вырос официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 сентября установлен на таком уровне: 28,3062 гривен за 1 доллар (+0,0389 грн). При этом курс доллара на 28 сентября составляет 28,2673 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39093 гривен за доллар, когда после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе в Украине было введено военное положение.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,92 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 сентября справочный курс на уровне 28,31 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 сентября (28,26 грн/доллар).

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что ухудшение конъюнктуры валютного рынка и рост курса доллара к гривне в сентябре не связаны с предложением валюты. Спрос растет, в первую очередь, со стороны импортеров потребительских товаров.